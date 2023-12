Anno bisestile | perché esiste e perché si pensa sia funesto

Leggi su robadadonne

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ogni 4 anni, il calendario guadagna un giorno in più, proprio alla fine del mese più corto. Il 29 febbraio è una data che da sempre ci affascina e ci spaventa, così come l’che la ospita. Ma? E, soprattutto,si dice sia sfortunato?si parla di “”? La prima adozione dell’si deve a Giulio Cesare che nel 46 a.C., che, basandosi sui calcoli effettuati dall’astronomo Sosigene di Alessandria, introdusse nel calendario un giorno in più ogni 4 anni in quello che era allora il mese di febbraio, subito dopo il 24. Visto che il 24 febbraio in latino era il ”sexto die ante Calendas Martias”, il giorno in più ...