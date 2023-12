Anna Oxa | “Non chiamatemi più artista | sono un artigiano del suono e della voce”

L’ospitata di Anna Oxa a Domenica In ha diviso il Pubblico . Sui social sono apparsi diversi commenti uno diverso dall’altro. C’è chi ha apprezzato i ... (gossipnews.tv)

Tempo di rivelazioni a Domenica In. Nella puntata del 17 dicembre Mara Venier accoglie Anna Oxa. La cantante si lascia andare con i telespettatori ... (liberoquotidiano)

Domenica In, la rivelazione di Anna Oxa in diretta tv. Il salotto televisivo di Mara Venier riesce sempre a mettere a proprio agio gli ospiti che ... (caffeinamagazine)

‘Domenica In’ - Anna Oxa : «L’amore è uno stato»

Anna Oxa torna in tv e sceglie Domenica In. Con Mara Venier, l’artista ripercorre la sua lunga carriera e vita. C’è spazio anche per i sentimenti e ... (funweek)