Angelica Baraldi | attacchi per il fidanzato e voci su Mirko “Ricevute offese | il mio futuro è Riccardo”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 18 dicembre 2023) L’ex gieffinaè un fiume in piena sui social: arriva un lungo sfogo dopo lesu un possibile flirt conL’ultima goccia ha fatto traboccare il vaso.adesso non ci sta più e per questo, dopo aver udito per l’ennesima voltasu un possibile flirt con, e soprattutto dopo che ilè nuovamente finito nel mirino, ha deciso di lasciarsi andare a un duro sfogo sui social. La ex concorrente del Grande Fratello, attraverso le sue Instagram Stories, si è duramente sfogata, stanca delle tantee degliricevuti. “Penso sia arrivato il momento di esprimere il mio giudizio. Sto leggendo sul mio profilo tanti commenti ...