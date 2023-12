Ancora Wuhan | la nuova arma cinese può distruggere l’Occidente

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Spiace constatare che anche stavolta aveva ragione Karl Marx. La storia si ripete due volte, ma la seconda non ha le sembianze di una farsa come voleva il filosofo di Treviri, assomiglia anzi ad una grande, tremenda tragedia. È il caso dell’arrivo nella società americana, e occidentale, di unapotente droga: il fentanyl. Essa è un oppioide, come la morfina, ed ha un potentissimo effetto di euforia misto a stordimento. Circa 80 volte più potente della morfina, induce in chi la consuma una dipendenza cento volte più violenta dell’eroina. Negli USA nel 2022 ha causato centomila morti. È in assoluto la droga più acquistata nel dark web. Ma perché dunque il riferimento a Marx? Il dettaglio che desta interesse è che questa droga è prodotta per circa il 90% in Cina. Nel distretto dinello specifico, un luogo maledetto da cui sono partiti molti ...