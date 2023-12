Ambientalisti occupano la carreggiata in via Salaria | tensione e insulti con gli automobilisti VIDEO

(Di lunedì 18 dicembre 2023) AGI - Momenti dilungo via, a Roma, per la protesta di alcuni attivistiche seduti sullanon hanno permesso alle auto e ai motorini di proseguire la marcia. Lungo la, una delle strade più trafficate della Capitale, direzione centro poco prima dell'intersezione con viale Somalia, si era formato un lungo treno di veicoli. Esasperati gliche a più riprese, tra urla clacson e, hanno invitato i manifestanti a lasciare la. Dopo 30 minuti di caos è intervenuta la polizia che ha trascinato gli attivisti sul lato della. La circolazione è ripresa regolarmente. “Devo andare a lavorare…. Spostatevi”, grida un motociclista cercando un varco nel ...

