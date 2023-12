Altro sciopero dei medici | ben 25 000 interventi sono a rischio

Leggi su notizie

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Dopo la giornata di astensione del 5 dicembre, ora tocca a chi non ha partecipato quel giorno, ma c’è caoscaos. A incrociare le braccia per l’ennesima volta, dopo che era già avvenuto due settimane fa, il 5 dicembre,. L’intera sanità protesta per le decisioni chestate prese nell’ultima manovra finanziaria, soprattutto per le politiche economiche verranno adottate da qui a breve. E allora ecco undi 24 ore di, veterinari e tanti altri sanitari che aderiscono a varie siglie di sindacati come Fassid, Fvm-Federazione veterinari, Aroi-Emac. Egli stessi che fanno sapere che, vista la situazione che si sta creando “potrebbero saltare circa 25 mila ...