Altri Natali | spettacoli e workshop gratuiti per la rassegna Natale oltre i confini

Leggi su 2anews

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Nuovi appuntamenti per, ladie laboratoriorganizzata da Sfera Ovale nell’ambito dell’iniziativa. Ultimi appuntamenti in calendario per, ladie laboratoriorganizzata da Sfera Ovale, al Teatro Immacolata di via Nuovo 9, al Vomero, nell’ambito dell’iniziativa– la cultura è plurale promossa e finanziata dal Comune