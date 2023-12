Alex è stato condannato per aver ucciso il padre Lo ha fatto per salvare sua madre

Leggi su dilei

(Di lunedì 18 dicembre 2023) “Avevo 10 anni ho capito che la nostra famiglia non era normale. Io usavo il fondotinta della mamma per coprire i lividi” Inizia così il racconto diCotoia ai microfoni di One More Time, il ragazzo che nel 2020 si è macchiato di un crimine indicibile: l’omicidio di suoGiuseppe Pompa. Nel suo caso, però, non si è trattato di un litigio finito male o di un raptus di follia, ma di un lucido tentativo di sopravvivenza. L’ennesimo, l’ultimo. La sua non era una vita come gli altri. Non lo era stata durante l’infanzia, quando quel bambino era costretto a utilizzare i trucchi della mamma per coprire i lividi. E non lo era stata dopo, quando la notte non riusciva a dormire perché terrorizzato dall’idea che suopotesse fare ancora del male alla mamma o che, peggio, potesse ammazzarla.adesso è un uomo ...