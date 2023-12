Alessandro Benetton premiato dal Segretario delle Nazioni Unite António Guterres

(Di lunedì 18 dicembre 2023) L'UNCA, Associazione dei Corrispondenti presso le, ha assegnato adil premio come Global Advocate of the Year 2023. L'evento di premiazione, tenutosi a New York, ha visto tra i protagonisti anche Sharon Stone, scelta come Global Citizen of the Year e Sofia Carson, Global Advocate of the Year

Alessandro Benetton: dai social al web, riflessioni sull’autenticità online

Le riflessioni di Alessandro Benetton nella video-rubrica “#UnCaffèconAlessandro” sul mondo dei new media e la rappresentazione online di noi stessi.

