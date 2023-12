Alessandra Todde , candidata unitaria del centrosinistra per le elezioni regionali in Sardegna, ha annunciato le dimissioni dal ruolo di ... (247.libero)

Alessandra Todde , candidata unitaria del centrosinistra per le elezioni regionali in Sardegna, ha annuncia to le dimissioni dal ruolo di ... (247.libero)

Alessandra Todde verso le elezioni in Sardegna: 'Il M5s di un tempo non esiste più, la scissione è stata profonda'

In una lunga intervista a LaPresse,, candidata presidente alle elezioni del 25 febbraio in Sardegna per M5s, Pd e altri partiti del campo del centrosinistra, ha parlato del suo partito e delle strategie in vista delle ...

Regionali Sardegna, Todde: "Regione da ricostruire dalle ceneri" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Todde: "Mi auguro di poter trovare una sintesi con Soru" Cagliaripad.it

Alessandra Todde verso le elezioni in Sardegna: "Il M5s di un tempo non esiste più, la scissione è stata profonda"

Alessandra Todde: «Il mondo del 2018 nel Movimento non esiste più. Abbiamo subìto una scissione anche molto importante e quindi il contesto che aveva maturato la possibilità di governo con la Lega è u ...

Regionali Sardegna, Todde: "Regione da ricostruire dalle ceneri"

(LaPresse) Alessandra Todde, deputata nuorese, candidata presidente alle elezioni del 25 febbraio in Sardegna per 5 stelle, Pd e altri partiti ...