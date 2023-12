Aldi assume in Svizzera | stipendi da 5mila euro al mese | le posizione aperte

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 18 dicembre 2023)ha annunciato un aumento del salario minimo per i dipendenti dei suoi supermercati in, portandolo a 4.700 franchi, pari a circa 4.970, con un incremento dell’1% nel 2024.Suisse, con circa 3.900 collaboratori e 242 filiali, rappresenta uno dei principali datori di lavoro nel settore del commercio al dettaglio svizzero. I profili richiesti e il bonus Nel portale diSuisse sono attualmente disponibili circa 260 opportunità di lavoro, spaziando da ruoli come lo specialista del marketing, l’addetto al banco vendite fino al vicedirettore di filiale con responsabilità di supporto alla gestione dei team. Per candidarsi è necessaria la conoscenza della lingua tedesca e la disponibilità a lavorare nella località specificata per ciascuna. L’azienda, ...