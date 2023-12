Al via “Le Posizioni Note | Fermata Natale”!

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 18 dicembre 2023) In centro a Taranto per sei giorni ci saranno concerti, spettacoli, teatro dei burattini, workshop, laboratori, animazioni, intrattenimento e tanti stand: uno straordinario programma per trasportare tutti nella magica atmosfera delSi inaugura nella centralissima Piazza Garibaldi di Taranto, alle ore 11.30 di martedì 19 dicembre, “LeNatale”: con la cornice festosa di elfi, ci sarà un aperitivo in stile natalizio con ledelle tradizionali pastorali tarantine eseguite da un’orchestra di trenta musicisti del Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Paisiello” di Taranto. La manifestazione proseguirà fino a domenica 24 dicembre, proponendo tantissime iniziative e attività, ogni giorno dalle ore 11.00 alle ore 23.00, tranne la Vigilia in cui terminerà alle ...