Al cinema in settimana | da “Doc – Nelle tue mani” al nuovo “Aquaman”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 dicembre 2023) È tutto pronto per la terza stagione della serie “Doc –tue”. I primi due nuovi episodi si potranno vedere alil 18 e 19 dicembre a poche settimane di distanza dal debutto su RaiUno. Altra novità sul grande schermo è “e il regno perduto”, che approdasale mercoledì 20 dicembre. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Wonka”, “Ferrari”, “Adagio”, “Prendi il volo” e “Santocielo”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi in. LUNEDI’ 18 DICEMBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo “Wonka” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21); “Un colpo di fortuna” (ore 20:45). LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a ...