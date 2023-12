“Aiutateci a trovare Anastasia” | scomparsa la sorella 16enne di Micol Ronchi

Leggi su dilei

(Di lunedì 18 dicembre 2023) “Vogliamo solo chetorni a casa. Non siamo arrabbiati con lei e speriamo solo che si tratti di una bravata da sedicenne”. Questo il messaggio della nota influencer e speaker radiofonicala cui, la giovanissima, ha lasciato la casa dei genitori e fatto perdere le proprie tracce da mercoledì scorso. Sui social, si susseguono numerosi appelli e presunte segnalazioni, anche da parte di personaggi del mondo dello spettacolo., parla ladella, 16 anni, i capelli cortissimi e tinti di biondo, è uscita la mattina di mercoledì 13 dicembre per andare a scuola, come ogni mattina, ma quel giorno non è più tornata. Ha ...