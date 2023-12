Aggrediva i passanti e si accaniva sugli anziani | l’incubo dei trevigliesi è stato arrestato

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Treviglio. Si sedeva in via Matteotti con il suo cappellino e i giocattoli trovati negli ovetti Kinder, e sembrava un innocuo 50enne come tanti altri, finché non ha iniziato ad aggredire i cittadini che avevano la sfortuna di incontrarlo sul loro cammino. Dopo una serie di rapine e di attacchi violenti, lo scorso venerdì (15 dicembre) l’uomo che da qualche mese era diventatodeifinalmente arredalla Polizia di. Le aggressioni, spesso ai danni di, capitavano per strada: il 50enne chiedeva aiuna sigaretta, e se non ne avevano una, l’uomo sferrava pugni. Tra le aggressioni più violente c’è quella ai danni di una donna di 65anni, che l’uomo ha preso a calci per poi dileguarsi. Impossibile, però, non notare la sua ...