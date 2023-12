AEW Revolution 2024 vicinissimo al Sold Out

(Di lunedì 18 dicembre 2023) A tre mesi da AEW, il primo grande evento pay-per-view delfirmato All Elite Wrestling sono stati già venduti quasi 12.000 biglietti dei 12.700 disponibili. L’annuncio dell’ultimo match di Sting è diventato un punto di forte attrazione per lo spettacolo organizzato dalla compagnia di Tony Khan. Infatti, ad oggi, non sono stati annunciati altri match per l’evento. È importante notare che AEW potrebbe rendere disponibili ulteriori posti nelle prossime settimane. Durante la conferenza post-show di ROH Final Battle 2023, il CEO ha menzionato che l’azienda è vicina a raggiungere il milione di dollari di incasso solo attraverso la vendita dei biglietti di. L’evento si terrà domenica 3 marzo presso il Greensboro Coliseum di Greensboro, North Carolina. L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.

