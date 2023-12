AEW Continental Classic Blue League | risultati e classifica 4º giornata

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Mercoledì sera a Dynamite si svolta la quartadellacon non poche sorprese. Claudio Castagnoli ha sconfitto Andrade el Idolo, portandosi a quota sei e a meno 3 dalla vetta. Per il wrestler messicano è la prima sconfitta dopo tre vittorie. Eddie Kingston torna in corsa per le semifinali sconfiggendo un già eliminato Daniel Garcia fermo ancora a quota zero punti. Nel main event della serata Bryan Danielson ha sconfitto Brody King portandosi a 9 punti in testa alla. Decisiva sarà l’ultima. Brody King affronterà Daniel Garcia e potrebbe portarsi a quota 9. Claudio Castagnoli affronterà Bryan Danielson con l’obbligo di vincere. Andrade El Idolo affronterà Eddie Kingston. L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.

AEW: Aggiornamenti dal Continental Classic Zona Wrestling

Bryan Danielson e gli YES dopo AEW Collision The Shield Of Wrestling

Vinny & Craig Show: Awesome Rampage match, AEW Collision recap, Q&A

With Bryan Alvarez on vacation, it's a rare Vinny & Craig show! They first recap an awesome match from AEW Rampage pitting Top Flight & Action Andretti against Penta El 0 Miedo, Komander, and Hijo Del ...

AEW Star Bryan Danielson Says He Can 'Feel The End Coming' In Teary Promo

Bryan Danielson is in his last year of full-time wrestling. He's in the Blue League of the Continental Classic and his next bout is against Claudio Castagnoli.