Adi | aperte le domande per chiedere l’Assegno di inclusione

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 18 dicembre 2023) . Ecco i requisiti per ottenereA partire da oggi, 18 dicembre 2023, è possibile presentare la domanda di Assegno di(ADI), la nuova misura di sostegno economico e disociale e lavorativa promossa dal governo e che sostituisce i Reddito di cittadinanza.per gli aventi diritto entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024. Per ottenereè necessario presentare domanda direttamente dal sito Inps, accedendo all’apposita sezione tramite SPID almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica). Inoltre, è possibile presentare domanda anche presso gli Istituti di Patronato e presso i Centri di Assistenza fiscale (CAF), ma a partire dal 1° gennaio 2024. I REQUISITI PER ACCEDERE ALDI ...