Addio Serie A | visite già fissate | sarà il primo colpo di gennaio

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 18 dicembre 2023) È notizia di pochi minuti fa: il calciatore, da tempo nel mirino di alcune squadre italiane, è pronto a trasferirsi. Obiettivo sfumato, dunque, per i club diA interessati La sessione invernale di calciomercato si avvicina, e tutti i principali club europei sono ormai pronti a “scagliare la prima pietra”. Considerando la Coppa d’Africa, e i tanti infortuni che come al solito decimano pian piano le squadre, tanti presidenti saranno costretti a mettere seriamente mano al portafogli per rinforzare la rosa e consegnare al proprio allenatore una squadra capace di lottare per tutti gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Anche alcuni club diA saranno pesantemente coinvolti in questa sessione di. Uno su tutti, la Juventus. I bianconeri, dopo le squalifiche comminate a Fagioli e Pogba per vicende extra campo legate a ...