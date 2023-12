Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa di Susanna Parigi , avvenuta la scorsa notte a causa di una lunga malattia. La cantautrice ... (thesocialpost)

Addio a Susanna Parigi, pianista e cantautrice: lavorò con Mannoia, Cocciante e Raf

Con tutti questiParigi ha messo a disposizione il proprio talento sotto varie forme: come pianista, come fisarmonicista e anche come corista. Per alcuni, come per Musica Nuda, scrisse anche ...

Addio alla cantautrice Susanna Parigi: insegnò al Conservatorio Boito di Parma ParmaToday

Addio a Susanna Parigi Rockol.it

Morta cantautrice Susanna Parigi, lavorò con Baglioni e Mannoia

È morta il 17 dicembre, all'età di 62 anni, Susanna Parigi, cantautrice fiorentina e docente del conservatorio di Milano. (ANSA) ...

Addio a Susanna Parigi, pianista e cantautrice: lavorò con Mannoia, Cocciante e Raf

L'artista, che aveva 62 anni ed era malata da tempo, ha salutato tutti con un post postumo pubblicato sui suoi canali social ...