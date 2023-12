Addio a Susanna Parigi | iconica musicista | collaborò con Baglioni | Cocciante e altri

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa di, avvenuta la scorsa notte a causa di una lunga malattia. La cantautrice fiorentina aveva 62 anni., il messaggio dopo la morte: “Sto camminando verso la casa del Padre” La triste notizia è stata anticipata dalla stessasu Facebook, con un post emozionante pubblicato solo un’ora prima della sua dipartita.era una figura ammirata, soprattutto nel mondo del jazz, ma era conosciuta e rispettata in tutto l’ambiente musicale. Le sue ultime parole sono state di profonda gratitudine: “Se vi scrivo è perché sto camminando verso la casa del Padre. Volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicino in questo anno di tribolazioni. Sono state tante e meravigliose ...