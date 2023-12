Addio a Adolfo Ceccherini | l' Ultimo Partigiano di Pescara e Icona della Resistenza Abruzzese

Il potere di Meloni, dalla politica al "look da leader": ad Atreju va in scena la destra adulta

Niente,Urso chiama l'applauso, la platea affollatissima aderisce volentieri, e non è camaleontismo come ha scritto in una contestata nota Politico.eu, ma il riflesso automatico di un mondo ...

Pescara: addio ad Adolfo Ceccherini, ultimo partigiano Rete8

Addio ad Adolfo Ceccherini, l’ultimo partigiano di Pescara Il Capoluogo

Addio all'ultimo partigiano pescarese

Dopo l'8 settembre 1943, fece la sua scelta: rientrato a Pescara da Roma, si unì alla Resistenza e operò nella zona di Collecorvino ...

Dubai dà l’addio al fossile, Modena il benvenuto all’idrogeno

Mentre Cop28 si accorda, seppure a livello lessicale, sull'uscita dai fossili, in Emilia diversi players, guidati da Hera con Snam, decidono di costruire un polo dell'energia pulita. Nascerà nel Moden ...