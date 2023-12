ADDETTO A MONTAGGIO SMONTAGGIO PNEUMATICI

(Di lunedì 18 dicembre 2023) SETTORE: Personale OperaioAZIENDA: Orienta spaDATA ANNUNCIO: 01/11/2023SEDE DI LAVORO: Perugia Orienta Spa Società Benefit, filiale di Perugia ricerca per azienda cliente leader nel settoresita a Ponte San Giovanni (PG) . Requisiti richiesti: – esperienza pregressa nello s/ risulla vettura, equilibratura; – Conoscenza base dei sistemi meccanici presenti nei veicoli; – Capacità di utilizzo di strumenti e utensili per le riparazioni auto; – Autonomia nel cambio gomme. Si valutano anche profili con esperienza minima nel settore. Offresi contratto full time (dal lunedì al venerdì) commisurato all’esperienza con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Settore: Industria della gomma e della materia plastica Ruolo: Costruzioni/Mestieri Tipo di occupazione: Lavoro temporaneo ...

Gi Group, prima agenzia per il lavoro italiana con oltre 200 filiali sul territorio nazionale e più di 1800 professionisti nel settore delle risorse ... (giornaledellumbria)

La divisione specializzata Leathergoods di Gi Group, seleziona per importante azienda cliente, leader nel settore della pelletteria ... (giornaledellumbria)

Orienta Spa Società Benefit, filiale di Perugia ricerca per azienda cliente leader nel settore PNEUMATICI sita a Ponte San Giovanni (PG) ADDETTO /a ... (giornaledellumbria)

INVIATO CITTADINO Luci natalizie all'Elce. Operazione (quasi) compiuta... ma è veramente stata un'odissea

Ma a questo punto ci sono stati dei ritardi per motivi di indisponibilità del personaleal'. Come hanno reagito i commercianti 'Qualcuno si è seccato perché avevamo maturato l'...

OPERAIO/A ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO 15 Dicembre, 2023 - 15:27 448360 | IALweb IAL web

OPERAIO/A ADDETTO/A AL MONTAGGIO MOBILI 15 Dicembre, 2023 - 15:24 464057 | IALweb IAL web

ADDETTI AL MONTAGGIO

Filiale di Rimini (RN) During Spa, filiale di Rimini, seleziona per azienda metalmeccanica: ADDETTI AL MONTAGGIO Le risorse saranno inseriti in produzione e si occuperanno di montaggio meccanico delle ...

Le offerte di lavoro attive nei Centri per l'impiego della bergamasca

E' possibile candidarsi nei sei uffici pubblici di Treviglio, Romano, Bergamo, Clusone, Grumello del Monte, Albino, Trescore, Lovere e Zogno Come ogni settimana, i Centri dell’impiego della provincia ...