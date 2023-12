Adani | “L’Inter al momento è superiore a tutte Il +4 testimonia questo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Dopo la vittoria del, all’Olimpico, contro la Lazio, il distacco dalla Juventus è diventato di +4 nella classifica. Leleha parlato della situazione legata alla mini-fuga dei nerazzurri, ospite de La Domenica Sportiva, nel corso della quale ha sottolineato la forza della squadra di Inzaghi. Queste le parole di: “Il +4 non dice abbastanza della superiorità delha dimostrato di esserele altre squadre. Non sempre la più forte lo dimostra, è il campo che dà giudizi definitivi.ha il merito di ripetersi ogni settimana. Ha una consapevolezza che le permette di decidere quanto aprire e chiudere una partita. Era accaduto anche a Napoli, come solo le grandi squadre fanno....