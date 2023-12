Achille Lauro racconta il suo percorso in “Ragazzi Madri – L’Iliade”

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 18 dicembre 2023)ha chiuso un cerchio, quello dei suoi primi dieci anni di carriera. L’artista prima di iniziare una nuova fase ha però voluto racchiudere le sue origini, inediti racconti, tutto ciò che lo ha portato a essere la persona e il cantante che è diventato oggi, nel nuovo docufilm,. Niente sarà più come prima, così si apre una nuova fase per. È ricordando le sue origini che l’artista ha compreso il grandiosoche porta ormai avanti da dieci anni e ha deciso di chiudere il primo cerchio per inaugurare un nuovo capitolo della sua vita e carriera. Il cantante romano si è spogliato di ogni racconto, anche il più intimo, ponendosi senza alcun filtro di fronte il pubblico e narrando, forse per la prima ...