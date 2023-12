A12 Roma-Civitavecchia | aggiornamento chiusure notturne

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Sulla A12, è stato aggiornato il programma di chiusura del tratto compreso tranord esud, verso. Il suddetto tratto sarà chiuso nelle due notti di martedì 19 e mercoledì 20 dicembre, con orario 22:00-6:00, per consentire di rimodulare il cantiere posto in atto per lavori di riqualifica delle barriere bordo laterali del viadotto “Sorbo” e del viadotto “su fosso Infernaccio”, in considerazione dell’incremento dei flussi di traffico per le festività natalizie. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: per i veicoli leggeri e i mezzi pesanti con massa pieno carico fino a 5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione dinord, percorrere la SS1 Aurelia versoe rientrare sulla A12 alla ...