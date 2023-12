A Roma musica dal vivo negli spazi pubblici | il palco per i giovani artisti si prenota con l' app

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il sindaco diRoberto Gualtieri è intervenuto oggi a 'Talent Corner, it's coming to Rome' alla fermata della Metro Cipro, evento di presentazione del progetto che prevede l’installazione di palchiper ladalbili tramite app . Il progetto realizzato dall’ufficio di scopo delle Politicheli diCapitale in collaborazione con la start-up Open...