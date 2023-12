A Roma inaugurato il murales per Michelle Causo | la 17enne vittima di femminicidio

(Di lunedì 18 dicembre 2023), 18 dicembre 2023 – Il 17 dicembre 2023 è statonel cortile dell’ATER di Torrevecchia, in via Cristoforo Numai, ilin memoria di, la diciassettennedinello scorso 28 giugno. Ilè stato realizzato da Nicola Lucioli, in arte Noah, su iniziativa della famiglia diCaruso e del Comitato Torrevecchia Primavalle e con il supporto di La Città Ideale, Municipio XIII e ATER. Il 28 giugno 2023 il corpo didia soli 17 anni, è stato ritrovato senza vita in un carrello della spesa accanto ai cassonetti della spazzatura in ...

Si è svolta oggi, a Roma , alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cerimonia di inaugurazione del cantiere per la ... (liberoquotidiano)

L’infrastruttura è pronta, l’addestramento può cominciare. Con circa sei mesi di training, secondo le previsioni, i piloti ucraini saranno in grado ... (ilfattoquotidiano)

Monte SAN Biagio – Centotrè anni per avere un nuovo e più sicuro look. Tanto è durata l’attesa per realizzazione di un nuovo cavalcavia che, ... (temporeale.info)

Powerstop , il progetto promosso da Volvo Car ltalia in collaborazione con la rete delle concessionarie ufficiali Volvo per favorire la diffusione ... (ilfattoquotidiano)

Street Art: un murales nel quartiere Torrevecchia di Roma ricorda il femminicidio di Michelle Causo

Nel cortile dell'ATER di Torrevecchia, in via Cristoforo Numai, è statoil murales in ... Municipio XIII e ATER. Il 28 giugno 2023 il corpo di Michelle Causo, vittima di femminicidio a ...

A Roma inaugurato il murales per Michelle Causo, vittima di femminicidio Il Faro online

ROMA: INAUGURATO IL TRENO NOTTURNO ROMA-CORTINA – Laziotv Lazio TV

Picchiato e derubato dell'auto al ritorno dalla festa aziendale. Lui si aggrappa e viene trascinato

La vittima ha chiamato la polizia che, dopo un inseguimento, ha preso il ladro in via Marsala. I colleghi inaugurano raccolta fondi per ripagargliela ...

Street Art: un murales nel quartiere Torrevecchia di Roma ricorda il femminicidio di Michelle Causo

ROMA - La capitale ha una nuova testimonianza della street art che sempre di più documenta la cronaca delle periferie. Nel cortile dell’ATER di Torrevecchia, in via Cristoforo Numai, è stato inaugura ...