A partire dal 18 gennaio i genitori dovranno iscrivere i figli a scuola | ma on line

Leggi su iodonna

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Le vacanze di Natale 2023 sono ormai alle porte, qualche giorno ancora e poi si può dare il via alla pausa scolastica per studenti e insegnanti. Nello stesso tempo, però, le famiglie avranno da pensare anche alle iscrizioni scolastiche per il prossimo anno: adal 18, infatti, iprocedere con la domanda di iscrizione onper l’anno scolastico 2024/2025. Natale in tv e al cinema: 10 titoli da non perdere ...