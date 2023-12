A Natale… “Regala un sorriso” | Farmacisti in aiuto e ilfaroonline insieme per un gesto di solidarietà

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Fiumicino – Il Natale è il tempo dei sorrisi e della gioia, specialmente per i bambini. Questo spirito natalizio si riflette nell’iniziativa “unaun giocattolo”, ideata dal quotidiano “Il Faro online” con l’associazione di promozione sociale Alfacomunicazione, e sostenuta dalla Onlusinun, l’idea di fondo L’obiettivo è semplice ma significativo:re giocattoli nuovi ai giovani meno fortunati di Fiumicino, per assicurare loro une un momento di serenità durante le festività. Quest’anno, l’attenzione si è concentrata sugli ospiti assistiti dalle suore di Fregene e Palidoro nelle Case famiglia. L’evento è rivolto a quei giovani che si trovano in situazioni di ...