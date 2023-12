50 anni fa l’attentato di Fiumicino | le celebrazioni in aeroporto in ricordo delle vittime

Leggi su italiasera

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Era il 17 dicembre 1973 quando un commando di terroristi uccise nell’di32 persone tra cui sei italiani, la famiglia De Angelis, con Giuliano, Emma e la figlia Monica, Raffaele Narciso, Domenico Ippoliti e il finanziere Antonio Zara, ucciso nel tentativo di fermare i terroristi e, per questo motivo, insignito della medaglia d’oro al valor militare. 50fadiIl 17 dicembre 1973 un commando armato del gruppo Settembre Nero dopo aver lanciato due bombe all’interno di un aereo della Pan Am fermo su una piazzola di manovra dello scalo aeroportuale, ne prese in ostaggio altri e si impossessò di un jumbo della compagnia Lufthansa pronto al decollo. Il Finanziere Antonio Zara, poco più che ventenne, in servizio di vigilanza doganale, tentò di opporsi alla fuga dei ...