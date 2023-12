“4 amiche e un paio di jeans” | la reunion che non ti aspettavi | gli scatti

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione 4e undi, dopo tanti anni ecco ladelle attrici. In realtà l’amicizia tra le ragazze non è mai finita e hanno voluto celebrare il successo di America Ferrera in Barbie. Blake Lively, Alexis Bledel e Amber Tamblyn infatti, hanno partecipato alla proiezione del film a New York, in quanto America interpreta il ruolo di Gloria. L’evento è stato organizzato dal SAG-AFTRA e lesi sono scattate delle bellissime foto insieme. 4e undi, ...