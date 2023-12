23enne rapita e uccisa | manette per un giocatore Nba

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Chance Comanche, ex cestista dei Portland Trail Blazers, è stato arrestato insieme alla sua fidanzata con l'accusa di aver rapito e ucciso una ragazza di 23 anni

Rapisce e uccide una 23enne: arrestato giocatore ex Nba. I resti trovati nel deserto del Nevada

Basket, l'ex NBA Chance Comanche e la fidanzata 19enne arrestati per l'omicidio di una ragazza di 23 anni

L'ex centro dei Portland Trail Blazers e la fidanzata Sakari Harnden arrestati con l'accusa di aver rapito e ucciso la 23enne Mayarna Rodgers, scomparsa il 5 dicembre e ritrovata vicino a Las Vegas du ...