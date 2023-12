17 Dicembre 2023 – Il Cile boccia la nuova costituzione

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Con oltre il 50% dei voti scrutinati e con una tendenza molto marcata, ilha respinto con il 55,1% di no una seconda proposta diavanzata dalla destra e dal leader Javier Macaya. Il popolono ha deciso di mantenere il testo attuale, ereditato dalla dittatura militare (1973-1990). Il Partito progressista serbo di destra del presidente Aleksandar Vucic, o Sns, ha rivendicato una vittoria schiacciante domenica nelle elezioni parlamentari del Paese. Dodici persone sono state uccise, e un’altra dozzina sono rimaste ferite, nel Messico centrale in un attacco da parte di aggressori armati durante una celebrazione dell’Avvento. I guerriglieri dell’Esercito di Liberazione Nazionale (Eln) hanno concordato con il governo colombiano di sospendere i sequestri a scopo di estorsione in seguito al quinto ...

Non si ferma la caduta libera della Popolarità di Joe Biden che oggi, in un sondaggio della Monmouth University, scende al 34%. Un nuovo record ... ()

... a, raggiungerà il valore di 24,4 miliardi, vale a dire il 28,3% in più della media ... E nei consumi natalizi delspiccano quelli che puntano sulla tipicità, sull'identità territoriale, ...Gli italiani non rinunciano a festeggiare il Natale a tavola. E dopo un autunno difficile per i consumi alimentari, tornano a spendere per la cena della vigilia ed il pranzo del 25, con un budget medio di 85 euro a persona. È quanto emerge dal sondaggio di Natale Confesercenti - IPSOS L'80% dei nostri concittadini terrà fede al classico 'Natale con i tuoi' e passerà sia ... Cambia sede la manifestazione " BeQuadro Inside Tradizioni di Sicilia " in programma per domani, 26 dicembre.