17 Dicembre 2023 – Il Cile boccia la nuova costituzione

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Con oltre il 50% dei voti scrutinati e con una tendenza molto marcata, ilha respinto con il 55,1% di no una seconda proposta diavanzata dalla destra e dal leader Javier Macaya. Il popolono ha deciso di mantenere il testo attuale, ereditato dalla dittatura militare (1973-1990). Il Partito progressista serbo di destra del presidente Aleksandar Vucic, o Sns, ha rivendicato una vittoria schiacciante domenica nelle elezioni parlamentari del Paese. Dodici persone sono state uccise, e un’altra dozzina sono rimaste ferite, nel Messico centrale in un attacco da parte di aggressori armati durante una celebrazione dell’Avvento. I guerriglieri dell’Esercito di Liberazione Nazionale (Eln) hanno concordato con il governo colombiano di sospendere i sequestri a scopo di estorsione in seguito al quinto ...

Milano, 23"Abbiamo fatto quello che era nostro dovere fare per difendere il lavoro e il risparmio degli italiani", le parole di Salvini sul Mes a Milano.Roma, 23"Natale deve essere anche un'occasione per riflettere e oggi il nostro pensiero va a coloro che non possono purtroppo viverlo con serenità. Penso alle persone ammalate, alle loro ...Nella mattinata di venerdì 22 dicembre la Polizia Locale ha provveduto ad elevare alcune contravvenzioni in Piazza Angelo da Orvieto, in rispetto ...Sull'Abruzzo leggero aumento della nuvolosità in particolare sui settori adriatici. Temperature in lieve diminuzione, massime intorno ai 15 gradi sulla fascia costiera, 10-12 gradi nelle aree interne ...