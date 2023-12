17 Dicembre 2023 – Il Cile boccia la nuova costituzione

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Con oltre il 50% dei voti scrutinati e con una tendenza molto marcata, ilha respinto con il 55,1% di no una seconda proposta diavanzata dalla destra e dal leader Javier Macaya. Il popolono ha deciso di mantenere il testo attuale, ereditato dalla dittatura militare (1973-1990). Il Partito progressista serbo di destra del presidente Aleksandar Vucic, o Sns, ha rivendicato una vittoria schiacciante domenica nelle elezioni parlamentari del Paese. Dodici persone sono state uccise, e un’altra dozzina sono rimaste ferite, nel Messico centrale in un attacco da parte di aggressori armati durante una celebrazione dell’Avvento. I guerriglieri dell’Esercito di Liberazione Nazionale (Eln) hanno concordato con il governo colombiano di sospendere i sequestri a scopo di estorsione in seguito al quinto ...

Non si ferma la caduta libera della Popolarità di Joe Biden che oggi, in un sondaggio della Monmouth University, scende al 34%. Un nuovo record ... (strumentipolitici)

Roma, 30Ecco gli eventi internazionali che hanno segnato l'anno appena trascorso, dall'incoronazione di Re Carlo III alla guerra a Gaza, dall'incontro tra Biden e Xi al ritorno di Putin al G20. ...Roma, 30Ecco i principali eventi che ahnno segnato ilin Italia: dall'alluvione in Emilia all'elezione di Elly Schlein alla guida del Pd, dal viaggio della premier Meloni a Kiev alla ...BOLZANO - Una donna di Selva dei Molini R.A., di 59 anni, è morta questo pomeriggio, 30 dicembre 2023, in un incidente in montagna sull'Alta Via a Fleres, in Alto Adige. La donna, ...Nella notte appena trascorsa, quella tra venerdì 29 e sabato 30 dicembre, due attività di San Vittore Olona sono state prese di mira dai ladri. Ignoti si sono introdotti nella farmacia spaccando la ...