17 Dicembre 2023 – Il Cile boccia la nuova costituzione

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Con oltre il 50% dei voti scrutinati e con una tendenza molto marcata, ilha respinto con il 55,1% di no una seconda proposta diavanzata dalla destra e dal leader Javier Macaya. Il popolono ha deciso di mantenere il testo attuale, ereditato dalla dittatura militare (1973-1990). Il Partito progressista serbo di destra del presidente Aleksandar Vucic, o Sns, ha rivendicato una vittoria schiacciante domenica nelle elezioni parlamentari del Paese. Dodici persone sono state uccise, e un’altra dozzina sono rimaste ferite, nel Messico centrale in un attacco da parte di aggressori armati durante una celebrazione dell’Avvento. I guerriglieri dell’Esercito di Liberazione Nazionale (Eln) hanno concordato con il governo colombiano di sospendere i sequestri a scopo di estorsione in seguito al quinto ...

Il Brentford viene da tre sconfitte consecutive e cinque nelle ultime sei uscite in Premier League con la classifica che se non è ancora ... (infobetting)

Non si ferma la caduta libera della Popolarità di Joe Biden che oggi, in un sondaggio della Monmouth University, scende al 34%. Un nuovo record ... (strumentipolitici)

... lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere, risulta che oggi, 27, sono state presentate 27.663 richieste di adesione. ...Corretta la norma che avrebbe decurtato le pensioni del personale sanitario, degli enti locali, degli uffici giudiziari e dei maestri, salvando i diritti acquisiti al 31e le pensioni ...Anche il 2023 si concluderà con temperature stabili e nuvole: le previsioni meteo per San Silvestro e Capodanno, il 31 dicembre 2023 e il 1° gennaio 2024.Tragedia sull’A11 in direzione Pistoia. A perdere la vita un automobilista che si è schiantato contro il camion fermo in una piazzola ...