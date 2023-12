10 motivi per giocare a Football Manager 2024

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Non scrivo o parlo di videogiochi volentieri. Non perché non ne sia appassionato, tutt’altro. Per me sono un guilty pleasure, qualcosa da tenere nella sfera privata per non depotenziarne il piacere. Non ammetterò mai, per esempio, che ogni volta che su YouTube viene caricata una nuova conferenza del professor Alessandro Barbero, prendo il laptop e avvio una partita di Civilization VI, che gioco con la voce dello storico medievista in sottofondo (prendo una vittoria per dominazione con i tedeschi di Federico Barbarossa, grazie). Né dirò che il cavallo di Arthur Morgan, nel mio salvataggio di Red Dead Redemption 2, si chiama Minnesota. Oggi però sono costretto a mettere in piazza la mia ossessione per la serie. Ho giocato a tutte le edizioni, ci gioco da quando nemmeno si chiamava così e non riesco a smettere di giocarci. Da poco più di ...