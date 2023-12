WWE | Logan Paul sarà presente per il primo SmackDown del 2024

Dall’iniziale euforia per la vittoria dello U.S. Championship da parte di Logan Paul a Crown Jewel contro Rey Mysterio si è passati in sole ... (zonawrestling)

Questa notte durante la messa in onda di Friday Night SmackDown, Logan Paul ha annuncia to che si terrà un torneo con otto partecipanti per ... (zonawrestling)

La WWE ha annunci ato un 2 Out of 3 Falls Match per il prossimo episodio di Raw, con l’Imperium ed i DIY pronti a sfidarsi in un incontro sulla ... (zonawrestling)

Jake Paul reacts to facing Logan Paul at WWE WrestleMania 40

YouTuber turned boxer Jake 'The Problem Child' Paul expressed his views of his WWE debut at WrestleMania 40... Read to know his thoughts!

Jake Paul e l'idea di fare un tag team match a WrestleMania 40 col fratello Logan

Nella sua ultima intervista dopo il suo ultimo match di boxe, il fratello minore del campione US della WWE parla della possibilità di approdare a WrestleMania come wrestler ...