Wrap 2023 | la priorità all’ambiente

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 dicembre 2023) Si conclude il COP28 a Dubai con nuovi accordi e normative per tutelare l’ambiente e le sue risorse, e con la fine di questo appuntamento ilsi può definire come l’anno della sostenibilità, con più di 10 eventi dedicati svoltisi nelle principali capitali internazionali. Un anno in cui istituzioni governative ed industria si sono mosse attivamente per cercare di modificare il percorso produttivo in relazione al futuro ambientale. Ma quali sono, ad ora, le informazioni in merito all’eco-compatibilità della catena produttiva? E sopratutto questa attività di valorizzazione della sostenibilità è già attiva nella pratica? Secondo lo studio annuale di, l’organizzazione che approfondisce il rapporto uomo-ambiente, i tempi di produzione sono ancora lunghissimi.: lo studio sulla sostenibilità ...