Wonka | Timothée Chalamet ha nuotato nella cioccolata vera “ma faceva schifo”

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 17 dicembre 2023) Calah Lane, la giovane interprete di Noodle, l’assistente del cioccolatiere in erbanell’omonimo film prequel del romanzo di Roald Dahl, ha raccontato un divertente aneddoto riguardo le riprese del film, rivelando come durante una scena, lei e il protagonista,, abbianoin una vasca di vero cioccolato: l’esperienza, però, è stata molto meno gustosa di quanto ci si aspetterebbe. La giovane attrice, in un’intervista a Teen Vogue, ricorda così la bizzarra situazione: “Davvero, è stato divertentissimo: la prima volta che l’abbiamo girata, non eravamo immersi in cioccolato vero; ma la seconda volta sì, anche se mi avevano detto di non mangiarlo; era commestibile, ma mi avevano chiesto di non mangiarlo, e io ho obbedito. Timmy (, ndr) invece l’ha assaggiato, e mi ha ...