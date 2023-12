WFG Masters di Curling | l’Italia Maschile in finale con il Team White

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 17 dicembre 2023) Saskatoon – A Saskatoon (Canada) il WFG, terzo appuntamento stagionale del Grand Slam of, ha raggiunto la propria fase cruciale. La squadra– formata da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) – aveva superato il round robin con un bilancio di tre vittorie e una sconfitta. Nei quarti digli Azzurri hanno regolato ilCarruthers, prendendosi la rivincita dopo esserne stati sconfitti nella partita d’esordio del torneo. Il match è stato a senso unico e la vittoria non è mai apparsa in discussione. I nordamericani sono stati costretti ad annullare la prima mano e poi a marcare un solo punto nella seconda ripresa. Ben tre quelli invece realizzati dalnel terzo end. A ...