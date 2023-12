West Ham-Wolverhampton domenica 17 dicembre 2023 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Secondo quanto riportato da 90min, il trequartista del West Ham Pablo Fornals è fuori dai piani del club e sarà ceduto per fare... (calciomercato)

Video Gol West Ham - Friburgo 2 - 0 : Kudus e Alvarez. Gli highlights

Nella gara della 6ª giornata della fase a gironi di Europa League, il West Ham vince per 2 - 0 contro il Friburgo e si qualifica per gli ottavi. In ... (247.libero)