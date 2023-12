Wanda Nara | “Ho saputo della leucemia dai media argentini”

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 17 dicembre 2023) A una settimana dalla finale,può pienamente essere considerata una delle protagoniste dell’edizione 2023 di Ballando con le stelle. L’argentina ha messo infatti in mostra un talento che in pochi si sarebbero aspettati di vedere, oltre a una grande dedizione quando è stata impegnata in settimana nel preparare le coreografie in vistapuntata del sabato sera. Pensare che lei possa essere una delle favorite per la vittoria può essere quindi più che naturale. In occasionepuntata andata in onda sabat0 16 dicembre 2023, la sudamericana ha ricevuto ancora tanti complimenti dalla giuria, oltre a una sorpresa davvero graditissima: l’arrivo dei suoi figli e di Mauro Icardi, che l’avevano raggiunta a Roma pochi giorni prima (lui gioca in Turchia, nelle file del Galatasaray). I telespettatori hanno prima ...