Wanda Nara fa commuovere tutti | Sono piccoli | hanno bisogno di me

Leggi su iltempo

(Di domenica 17 dicembre 2023) I bambini "ancoradi me". Commozione nella lunga e sentita intervista dicon Mara Venier a Domenica In, su Rai1. La showgirl argentina e agente del marito calciatore Mauro Icardi, ha parlato anche del tema della malattia, dopo che in un video andato in onda a Ballando con le stelle, lo show di Milly Carlucci in cui gareggia con brillanti risultati, aveva raccontato di aver appreso della diagnosi di leucemia dalla tv mentre era ricoverata in ospedale. "I miei bambini loscoperto su internet. Penso di aver accettato Ballando con le Stelle per pensare ad altro, per impegnarmi in qualcosa che non mi facesse riflettere sulla notizia che avevo ricevuto", ha dettoconfessando il suo timore più profondo, da ...