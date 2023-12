Wanda Nara | dramma a “Ballando con le stelle” | come ha scoperto della sua malattia

Leggi su tvzap

(Di domenica 17 dicembre 2023) News tv., ilcon le: “ho” – Per tanti sarà lei la vincitrice ufficiale. Quel che è certo è che stata tra i protagonisti di quest’ultima edizione di “con le”. Stiamo parlando ovviamente di, che si giocherà la finale il prossimo sabato 23 dicembre in coppia con Pasquale La Rocca. La showgirl si è confidata con il suo ballerino, raccontando un episodio difficilepropria vita. Tra le provesemifinale infatti quello di trasformare un dolore in una coreografia. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Milly Carlucci, ecco cosa ...