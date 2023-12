Volpe ferita soccorsa dalla Polizia Municipale

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di sabato al Comando delladel Comune di Montoro è arrivata la segnalazione di una. L’animale si trovava in via Quercia Leone. Gli agenti della, agli ordini del comandante Roberto Troisi, hanno allertato il servizio veterinario dell’ASL. Dopo le prime cure prestate sul posto dal veterinario l’animale è stato trasferito in ambulanza veterinaria presso Centro di Recupero Animali Selvatici – C.R.A.S. (Servizio di salvataggio di animali selvatici, Napoli) ove è tutt’ora in cura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.