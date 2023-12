Volley | Trento tramortisce Perugia nel big match e riprende la vetta di Superlega Michieletto e Lavia scatenati

(Di domenica 17 dicembre 2023)ha sconfittoper 3-1 (25-21; 25-23; 23-25; 25-23) nel bigdella decima giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile. I Campioni d’Italia hanno sconfitto i freschi Campioni del Mondo di fronte al proprio pubblico, tornando al successo dopo il ko rimediato settimana scorsa contro Modena. I ragazzi di coach Fabio Soli hanno così operato il sorpasso in testa alla classifica generale, portandosi al comando con 25 punti e una lunghezza di vantaggio nei confronti della corazzata umbra guidata dall’ex Angelo Lorenzetti. Tra le fila dei padroni di casa si sono messi in luce l’opposto Kamil Rychlicki (21 punti, 2 muri e 3 ace) e gli schiacciatori Alessandro(18 punti, 4 ace) e Daniele(17 punti) sotto la regia di ...

La diretta testuale LIVE di Itas Trentino-Sir Susa Vim Perugia, partita valevole per la decima giornata di andata della Superlega 2023 / 2024 di ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PIACENZA-CIVITANOVA DI volley DALLE 16.00 6-8 Passa l’uscita lungolinea di Ben ... (oasport)

La diretta testuale LIVE di Itas Trentino-Sir Susa Vim Perugia, partita valevole per la decima giornata di andata della Superlega 2023 / 2024 di ... (sportface)

La diretta testuale LIVE di Itas Trentino-Sir Susa Vim Perugia, partita valevole per la decima giornata di andata della Superlega 2023 / 2024 di ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PIACENZA-CIVITANOVA DI volley DALLE 16.00 21-20 Errore al servizio per Held. 20-20 A ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PIACENZA-CIVITANOVA DI volley DALLE 16.00 17.59 Sublimi le prestazioni di Alessandro ... (oasport)

LIVE " Trento - Perugia 25 - 21 25 - 23 23 - 25 25 - 23, Superlega volley 2023/2024 (DIRETTA)

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita- Perugia della Superlega 2023/2024 dimaschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un'...

Volley, Trento tramortisce Perugia nel big match e riprende la vetta di Superlega. Michieletto e Lavia scatenati

Trento ha sconfitto Perugia per 3-1 (25-21; 25-23; 23-25; 25-23) nel big match della decima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Campioni d'Italia hanno sconfitt ...

De Giorgi: "Superlega sempre più dura, ma i miei azzurri sono protagonisti"

Il ct azzurro fa le carte alla stagione nel giorno di Trento-Perugia, big match della decima giornata. Con vista sui Giochi ...