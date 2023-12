Volley femminile | l’Eczacibasi di Boskovic vince il Mondiale per Club 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 17 dicembre 2023)Dynavit ha vinto ilperdi pallavolo. Ad Hangzhou, nella finale tutta turca,e compagne si sono imposte per 3-2 (19-25, 25-23, 25-23, 23-25, 15-9) sul VakifBank Spor Kulubu, in quella che è stato anche il replay dell’ultima finale di Champions League. Perè la terza affermazione della sua storia dopo i successi del 2015 e del 2016. Niente da fare dunque per le campionesse d’Europa in carica allenate da Giovanni Guidetti, che restano ferme a quattro trionfi iridati (2013, 2017, 2018 e 2021). La medaglia di bronzo è andata al Tianjin Bohai Bank, 3-1 alle brasiliane del Dentil Praiae: 25-23, 25-20, 17-25, 25-19 i parziali per le cinesi. SportFace.