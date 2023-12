(Di domenica 17 dicembre 2023) La dodicesima giornata dellaA1 disi è conclusa con due partite.ha sconfittoper 3-1 (25-18; 25-19; 17-25; 26-24) e ha puntellato il quintoin classifica generale, mentreè incappata nella terza sconfitta consecutiva e resta in undicesima posizione, matematicamente fuori dalla Coppa Italia. Sugli scudi la bomber Kaja Grobelna, che ha marcato 24 punti (2 ace) ed è stata ben spalleggiata da Avery Skinner (13 punti) e Madison Kingdon Rishel (11). Alle ospiti non sono bastate Lena Stigrot (18 punti) e Terry Ruth Enweonwu (13).ha sofferto soltanto nel primo set, riuscendo poi a scatenarsi controe are con un secco 3-0 (25-23; ...

Volley A2/F - Una buona LPM Bam Mondovì lotta ma cede ancora in cinque set a Montecchio

Non riesce a rompere la sua particolare liaison con la sfortuna ed i tiebreak la LPM Bam Mondovì, che nella quarta giornata di ritorno della Serie A2di pallavolo cede alla Ipag S. Lle Ramonda Montecchio in cinque set. Ma sono ancora una volta tanti i segnali incoraggianti per la formazione monregalese. Contro le seconde in classifica, ...

Volley femminile, Cuneo vince il derby con Chieri: 5° posto in Serie A1. Busto Arsizio regola Trento

La dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile si è conclusa con due partite. Chieri ha sconfitto Cuneo per 3-1 (25-18; 25-19; 17-25; 26-24) e ha puntellato il quinto posto in classifica ge ...

Futura e Perugia vincono in coppia, Cremona vicino alla vetta

Dopo il confronto diretto le due capofila del Girone A superano Bologna e Padova e continuano il duello. Nel B la formazione lombarda vince a S.G. in Marignano e si porta ad un punto da Macerata ...